Bonduelle : Guillaume Debrosse est nommé Directeur Général

06/04/2018 | 18:10

Christophe Bonduelle nomme un Directeur Général à qui il confie la direction opérationnelle de l'entreprise, et demeure Président du groupe.



Le groupe annonce ainsi la nomination de Guillaume Debrosse au poste de Directeur Général, Christophe Bonduelle devenant quant à lui Président non exécutif.



Guillaume Debrosse, membre de la famille Bonduelle, a débuté sa carrière chez l'Oréal, puis dans les télécoms et notamment chez Telefonica où il a occupé à Singapour la Direction Financière d'02 sur la zone Asie Pacifique ;



Il a rejoint le Groupe Bonduelle en 2007. Il y a d'abord occupé des fonctions dans les activités Frais, en finance puis en direction générale. Directeur Général de la Business Unit BEAM (Bonduelle EurAsia Markets), il est basé à Moscou depuis 2014.



Cette évolution de l'organisation permet d'assurer graduellement la succession de Christophe Bonduelle, dans le respect de l'objectif de pérennité fixé par l'actionnaire familial.



