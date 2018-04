BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 56 491 956,50 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044









Le 6 avril 2018 - INFORMATION - PRESSE

Bonduelle prépare le futur et fait évoluer sa gouvernance

Dans un contexte de très fort développement, Christophe Bonduelle nomme un Directeur Général à qui il confie la direction opérationnelle de l'entreprise, et demeure Président du groupe.

A l'issue d'une convention internationale réunissant les 1300 managers du Groupe Bonduelle, a été annoncée ce jeudi 5 avril la nomination de Guillaume Debrosse au poste de Directeur Général, Christophe Bonduelle devenant quant à lui Président non exécutif.

Guillaume Debrosse, âgé de 47 ans, diplomé de l'Université Paris Dauphine, membre de la famille Bonduelle, a débuté sa carrière chez l'Oréal, puis dans les télécoms et notamment chez Telefonica où il a occupé à Singapour la Direction Financière d'02 sur la zone Asie Pacifique, et a rejoint le Groupe Bonduelle en 2007. Il y a d'abord occupé des fonctions dans les activités Frais, en finance puis en direction générale. Directeur Général de la Business Unit BEAM (Bonduelle EurAsia Markets), il est basé à Moscou depuis 2014.

Dans son futur rôle de Directeur Général lui reporteront 3 Directeurs Généraux Adjoints :

Philippe Carreau, en charge de la zone Europe regroupant les Business Units BELL (Bonduelle Europe Long Life) et BFE (Bonduelle Fresh Europe),

Grégory Sanson, en charge de la direction financière et du développement du groupe,

Daniel Vielfaure, en charge de la zone Amériques regroupant les Business Units BFA (Bonduelle Fresh Americas) et BALL (Bonduelle Americas Long Life).

La Business Unit BEAM (Bonduelle EurAsia Markets) demeure quant à elle rattachée directement à Guillaume Debrosse.

Cette évolution de l'organisation, effective au 1er juillet 2018, répond à la nouvelle dimension du groupe, son internationalisation croissante, et à l'ambition VegeGo! d'être le référent mondial du bien-vivre par l'alimentation végétale. Elle préserve l'organisation du groupe en Business Units, mais en favorisant les synergies entre elles dans les zones géographiques. Elle permet enfin d'assurer graduellement la succession de Christophe Bonduelle, dans le respect de l'objectif de pérennité fixé par l'actionnaire familial.

A propos de Bonduelle Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle s'est donné pour ambition d'être "le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale". Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur 128 000 hectares, sont commercialisés dans 100 pays sous différentes marques, dans différents circuits de distribution et dans toutes les technologies. Doté d'un savoir-faire agro-industriel unique avec 54 sites industriels ou d'auto-production agricole, Bonduelle produit sur les meilleures zones de culture au plus près de ses clients. Bonduelle est coté sur Euronext compartiment A Indices Euronext : CAC MID & SMALL - CAC ALL TRADABLE - CAC ALL SHARES Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS (Indice de l'actionnariat salarié) Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

www.bonduelle.com

@Bonduelle_Group

CONTACTS PRESSE : Benjamin ZEHNDER - RP carrées +33 (0)6 76 41 18 19 - Email : benjamin.zehnder@rp-carrees.com / Vanessa VAZZAZ - RP carrées +33 (0)3 28 52 07 42 / +33 (0)6 34 32 24 23 - Email : vanessa.vazzaz@rp-carrees.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BONDUELLE via Globenewswire