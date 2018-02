Bone Therapeutics : le conseil d'administration change de tête

20/02/2018 | 18:26

Bone Therapeutics a annoncé ce mardi soir l'accession de Jean Stéphenne à la présidence de son conseil d'administration, avec effet immédiat.



Ce dernier succède à Steve Swinson, qui a informé le conseil de son intention de quitter ses fonctions.



Jean Stéphenne a notamment été membre du Corporate Executive Team de GlaxoSmithKline (GSK) et directeur général de GSK Biologicals (désormais GSK Vaccines). Il siège actuellement au conseil d'administration de nombreuses sociétés des sciences de la vie dont TiGenix, Vaxxilon, OncoDNA, CureVac et Bepharbel ; et a auparavant occupé le poste d'administrateur chez Besix Group, BNP Paribas Fortis, GBL et IBA.





