BOURBON : Avancées positives dans les négociations avec les créanciers

Comme annoncé dans son communiqué de presse de résultats annuels du 15 mars 2018, BOURBON a engagé des discussions avec ses principaux partenaires financiers, en France comme à l'étranger, afin de mettre en adéquation le service de sa dette avec une reprise attendue mais progressive du marché et donc des performances correspondantes du groupe.

En conséquence, un waiver général devrait être signé avec les crédit-bailleurs et créanciers de BOURBON afin de permettre au groupe de différer l'ensemble de ses paiements. Visant à faciliter une négociation rapide dans un cadre juridique sécurisé, ce waiver général, que le groupe est confiant d'obtenir, démontrera également la volonté de l'ensemble des parties de parvenir à une restructuration satisfaisante de la dette.

Dans ce contexte, le groupe a ainsi suspendu, pendant la période de négociation, le paiement de ses loyers et le service de sa dette. Cela permet à BOURBON de se focaliser sur ses priorités opérationnelles et la reprise du marché et devrait inciter les parties à parvenir à un accord le plus rapidement possible.

Grâce à une trésorerie ainsi préservée, le groupe poursuit la mise en oeuvre de son plan stratégique #BOURBONINMOTION, notamment à travers son programme « Smart Shipping » et le réarmement de navires.

Dans le cadre de cette négociation, BOURBON a demandé l'accord de l'assemblée générale des porteurs de TSSDI à l'effet de reporter d'un an la prochaine échéance d'intérêts au titre des TSSDI d'un montant d'environ 3,9 millions d'euros prévue le 24 avril 2018 au 24 avril 2019 et de lui faire porter intérêts à compter du 24 octobre 2018 (inclus) jusqu'au 24 avril 2019 (exclu) au taux applicable aux TSSDI.

L'assemblée générale tenue le 20 avril a autorisé BOURBON à différer d'un an ce versement d'intérêts, démontrant encore une fois la confiance de ses partenaires financiers dans sa capacité à tirer parti de la reprise du marché et à mettre en oeuvre la nouvelle stratégie innovante #BOURBONINMOTION.

Le groupe est confiant dans sa capacité à parvenir avant la fin de l'année à une solution équilibrée avec l'ensemble de ses créanciers - souvent partenaires de longue date - qui convienne à l'ensemble des parties tout en permettant d'adapter le financement de l'entreprise à son développement.

A propos de BOURBON

Parmi les leaders du marché des services maritimes à l'offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 8 400 professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 37 filiales opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité.

BOURBON regroupe deux Activités (Marine Services et Subsea Services) et assure la protection du littoral français pour la Marine nationale.

En 2017, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 860,6 M€ et opérait une flotte de 508 navires.

Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est coté sur Euronext Paris, Compartiment B.

