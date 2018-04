BOURBON : Communiqué de mise à disposition Document de Référence / Rapport financier annuel 2017

Paris, le 25 avril 2018

Communiqué de mise à disposition

Document de Référence / Rapport financier annuel 2017

Le Document de Référence 2017 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro D.18-0384 en date du 25 avril 2018.

Ce document intègre notamment les informations suivantes :

le rapport financier annuel 2017 ;

les éléments du rapport sur le gouvernement d'entreprise (inclus dans le rapport de gestion) ;

les honoraires des contrôleurs légaux des comptes ;

le descriptif du programme de rachat d'actions.

Le Document de Référence peut être consulté sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) ou de la société http://www.bourbonoffshore.com/fr/investisseurs/informations-reglementees.

Il est également à la disposition de toute personne en faisant la demande au siège social de BOURBON Corporation SA 148 rue Sainte 13007 MARSEILLE.

