BOURBON : avancées positives dans les négociations avec les créanciers

Bourbon a annonce qu'un accord devrait être signé avec ses crédit-bailleurs et créanciers afin de permettre au groupe de différer l'ensemble de ses paiements. Visant à faciliter une négociation rapide dans un cadre juridique sécurisé, ce "waiver" général, que le groupe est confiant d'obtenir, démontrera également la volonté de l'ensemble des parties de parvenir à une restructuration satisfaisante de la dette.Dans le cadre de cette négociation, Bourbon a demandé l'accord de l'assemblée générale des porteurs de TSSDI (titres super subordonnés à durée indéterminée) à l'effet de reporter d'un an la prochaine échéance d'intérêts au titre des TSSDI d'un montant d'environ 3,9 millions d'euros prévue le 24 avril 2018 au 24 avril 2019 et de lui faire porter intérêts à compter du 24 octobre 2018 (inclus) jusqu'au 24 avril 2019 (exclu) au taux applicable aux TSSDI.L'assemblée générale tenue le 20 avril a autorisé le groupe à différer d'un an ce versement d'intérêts, démontrant encore une fois la confiance de ses partenaires financiers dans sa capacité à tirer parti de la reprise du marché et à mettre en oeuvre la nouvelle stratégie innovante #BOURBONINMOTION.Le groupe est confiant dans sa capacité à parvenir avant la fin de l'année à une solution équilibrée avec l'ensemble de ses créanciers - souvent partenaires de longue date - qui convienne à l'ensemble des parties tout en permettant d'adapter le financement de l'entreprise à son développement.