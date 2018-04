BOURBON : primé « Shipowner of the Year » pour son programme « Smart Shipping » par GST & Shipping2030

27 Avril 2018 7:00

BOURBON a reçu le prix « Shipowner of the Year » à l'occasion de la conférence GST & Shipping2030 à Copenhague. Ce prix récompense le programme « Smart Shipping » déployé par le groupe et constitue un pilier essentiel du plan d'action stratégique #BOURBONINMOTION visant à accélérer sa transformation et à s'adapter aux nouvelles exigences des clients pétroliers.

Souhaitant capitaliser sur la révolution digitale pour mieux se différencier, BOURBON a initié son programme sur les navires connectés il y a près de 2 ans et collabore avec des partenaires majeurs de l'industrie, tels que Kongsberg Maritime et Bureau Veritas. Le programme « Smart Shipping » vise à connecter une flotte de 132 navires de Bourbon Marine & Logistics sur une période de 3 ans pour un investissement de 75 millions d'euros.

Sita Kalsi, Directeur de la Conférence GST & Shipping2030, résume les commentaires des juges : « Nous avons souhaité reconnaître l'approche de BOURBON orientée vers la connectivité et la transformation numérique dans le secteur de l'offshore pétrolier. Nous considérons que cette démarche témoigne d'un esprit innovant et montre la voie à l'industrie toute entière. BOURBON a été primé pour avoir démontré que malgré les conditions de marché difficiles, il reste en mesure de déterminer une stratégie différenciante et de continuer à évoluer. »

Gaël Bodénès, Directeur Général de BOURBON Corporation, a commenté : « Nous sommes très heureux de recevoir ce prix qui vient récompenser les efforts que nous déployons à travers notre programme Smart Shipping. La révolution digitale est une opportunité unique pour nous réinventer et proposer une offre de services au plus près des attentes de nos clients et à coût optimum. »