Bourbon : Modification de la gouvernance de BOURBON Corporation

15 Mars 2018 7:05

Réuni le 14 mars 2018, le Conseil d'Administration de BOURBON Corporation a décidé, sur proposition du Président-Directeur Général et avis du Comité des Nominations, Rémunérations et de la Gouvernance, de dissocier les fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général de BOURBON Corporation. Gaël Bodénès est donc nommé Directeur Général ; Jacques de Chateauvieux demeure quant à lui à la tête du Conseil d'Administration en qualité de Président. Le Conseil a par ailleurs confirmé Astrid de Bréon dans ses fonctions de Directrice Générale déléguée en charge des Finances et de l'Administration.

Ces décisions s'inscrivent en droite ligne des évolutions annoncées en matière de Gouvernance le 8 septembre 2017.

La Direction Générale du groupe est ainsi désormais composée de :