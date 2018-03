Bourbon : Résultats annuels 2017 de BOURBON

15 Mars 2018 7:00

Des résultats qui reflètent une 3ème année de bas de cycle et une forte progression du free cash-flow

• Le free cash-flow 2017 progresse à 127,8 M€ contre 64,7 M€ en 2016

• Le résultat net part du groupe est de -576,3 M€, comprenant 277 M€ de provisions pour perte de valeur d'actifs et charges non récurrentes, dont 167,2 M€ sur la flotte non smart

334 navires en opération (en équivalent temps plein) avec un taux d'utilisation stable à 82,4 % contre 83,1 % en 2016.

Une baisse du tarif journalier moyen d'environ 1 000$/jour.

Une augmentation du nombre de navires désarmés de 52 unités (équivalent temps plein).

Une capacité de génération de free cash-flow positive et en croissance du fait notamment d'une forte réduction des investissements.

La comptabilisation de provisions sur perte de valeur de la flotte « non-smart » et sur des créances douteuses.

Le groupe a décidé d'arrêter ses comptes en continuité d'exploitation compte tenu de la confiance qu'il a dans l'issue des discussions réouvertes avec ses partenaires financiers.

« En 2017, les équipes de BOURBON ont réalisé une performance opérationnelle solide grâce à leur focalisation sur la sécurité, leur maîtrise des coûts et la fiabilité technique de la flotte. La performance en termes de génération de free cash-flow est aussi notable dans le contexte de crise dans lequel l'ensemble des acteurs de l'industrie oil & gaz évolue depuis 3 ans » déclare Gaël Bodénès, Directeur Général de BOURBON Corporation. « Fort de notre expérience de leader, nous avons pour ambition de faire évoluer notre modèle économique vers plus de services intégrés, de capitaliser sur la révolution digitale pour connecter notre flotte et de rendre notre nouvelle organisation plus agile et décentralisée. Se positionner pour bénéficier de la sortie du bas de cycle dans les meilleures conditions concurrentielles, c'est tout l'enjeu de notre plan stratégique #BOURBONINMOTION, présenté le mois dernier et que nous avons commencé à mettre en œuvre. »