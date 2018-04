Paris, le 27 avril 2018

BOURBON primé « Shipowner of the Year »

pour son programme « Smart Shipping » par GST & Shipping2030

BOURBON a reçu le prix « Shipowner of the Year » à l'occasion de la conférence GST & Shipping2030 à Copenhague. Ce prix récompense le programme « Smart Shipping » déployé par le groupe et constitue un pilier essentiel du plan d'action stratégique #BOURBONINMOTION visant à accélérer sa transformation et à s'adapter aux nouvelles exigences des clients pétroliers.

Souhaitant capitaliser sur la révolution digitale pour mieux se différencier, BOURBON a initié son programme sur les navires connectés il y a près de 2 ans et collabore avec des partenaires majeurs de l'industrie, tels que Kongsberg Maritime et Bureau Veritas. Le programme « Smart Shipping » vise à connecter une flotte de 132 navires de Bourbon Marine & Logistics sur une période de 3 ans pour un investissement de 75 millions d'euros.

Sita Kalsi, Directeur de la Conférence GST & Shipping2030, résume les commentaires des juges : « Nous avons souhaité reconnaître l'approche de BOURBON orientée vers la connectivité et la transformation numérique dans le secteur de l'offshore pétrolier. Nous considérons que cette démarche témoigne d'un esprit innovant et montre la voie à l'industrie toute entière. BOURBON a été primé pour avoir démontré que malgré les conditions de marché difficiles, il reste en mesure de déterminer une stratégie différenciante et de continuer à évoluer. »

Gaël Bodénès, Directeur Général de BOURBON Corporation, a commenté : « Nous sommes très heureux de recevoir ce prix qui vient récompenser les efforts que nous déployons à travers notre programme Smart Shipping. La révolution digitale est une opportunité unique pour nous réinventer et proposer une offre de services au plus près des attentes de nos clients et à coût optimum. »

A propos de BOURBON

Parmi les leaders du marché des services maritimes à l'offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 8 400 professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 29 filiales opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité.

BOURBON regroupe deux Activités (Marine Services et Subsea Services) et assure la protection du littoral français pour la Marine nationale.

En 2017, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 860,6 M€ et opérait une flotte de 508 navires.

Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est coté sur Euronext Paris, Compartiment B.

Contacts





BOURBON Agence relations média

Publicis Consultants Relations investisseurs, analystes,

actionnaires Vilizara Lazarova +33 140 138 607 +33 144 824 634 investor-relations@bourbon-online.com vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr Communication Groupe Christelle Loisel +33 491 136 732 christelle.loisel@bourbon-online.com

GST & Shipping2030 Series

Sista Kalsi

+44 (0) 20 755 19577

sita.kalsi@informa.com

https://maritime.knect365.com/gst-shipping2030

KNect365 Maritime

Nicola Bateman-Phillips

+44 (0) 20 7017 5181

Nicola.Bateman@informa.com

https://maritime.knect365.com/

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BOURBON via Globenewswire