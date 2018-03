Bourbon : bilan tendu, Portzamparc toujours d'avis de vendre

15/03/2018 | 10:33

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' de la Bourse de Paris, est toujours d'avis de vendre l'action Bourbon, en visant une cible de 5,2 euros.



Certes, les comptes annuels publiés par le spécialiste des services pour l'offshore sont 'sans surprise', car conformes aux prévisions formulées par la direction.



Mais gare au bilan : la note souligne, après une perte nette part du groupe de près de 600 millions sur des dépréciations, la chute des fonds propres, qui reviennent de 1.256 à 644 millions d'euros. Or bien qu'elle recule d'une centaine de millions, la dette nette se situe à 1.365 millions.



'Le bilan est donc plus que jamais tendu, certains covenants étant brisés', commente Portzamparc, alors qu'une 'discussion avec les banquiers (est) en cours'. Et ce d'autant que la direction table, en 2018, sur 'des performances proches de celles de 2017', ce qui peut décevoir le consensus.





