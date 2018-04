Bourse Direct : Chiffre d'affaires de 9,3 millions d'euros en hausse de 2,3 % et croissance du nombre de nouveaux clients recrutés

Hausse des principaux indicateurs d'activité au premier trimestre 2018 :

Chiffre d'affaires1 de 9,3 millions d'euros en hausse de 2,3 %

Croissance du nombre de nouveaux clients recrutés

Le 1er trimestre boursier 2018 a enregistré un regain de volatilité et l'indice CAC 40 s'inscrit en baisse de 3,1% sur la période.

Au cours du 1er trimestre 2018, le chiffre d'affaires de Bourse Direct s'établit à 9,3 millions d'euros, en hausse de 2,3 % par rapport au premier trimestre 2017.

Bourse Direct a exécuté sur la période près de 1,0 million d'ordres, en baisse de 4,5% par rapport à la même période en 2017.

Le recrutement de nouveaux clients au cours de ce premier trimestre 2018 est resté soutenu, en croissance de 6,4% par rapport à 2017.

La situation financière de Bourse Direct n'a pas connu de changement significatif depuis l'arrêté de ses comptes annuels. Ses capitaux propres s'élevaient à 60,4 millions d'euros au 31 décembre 2017 avec une trésorerie disponible de 59,3 millions d'euros (y compris un emprunt subordonné de 14 millions d'euros).

Bourse Direct entend continuer en 2018 d'offrir à ses clients des services toujours plus innovants, sur tous les supports mobiles, en adaptant son offre aux évolutions technologiques, tout en conservant les tarifs les plus compétitifs du marché, associé à un service d'experts de la bourse.

Avec un tarif à moins de 1 € l'ordre de bourse, Bourse Direct, récompensé sur quatre années consécutives pour la qualité de son service client, offre à sa clientèle un service dédié à la Bourse, son coeur de métier sur tous types de supports y compris mobiles et tablettes. Expert des marchés boursiers, Bourse Direct dispose d'une plate-forme complète de services et de produits financiers traités sur Internet : actions françaises et étrangères, produits dérivés, CFD, Forex, OPCVM, assurance-vie, ainsi que d'outils innovants à la pointe de la technologie.

A propos de Bourse Direct



Leader français de la bourse sur Internet, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d'exécution.

L'action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA PME, est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris. Retrouvez l'ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr, rubrique Corporate.





Contacts Presse

BOURSE DIRECT - Virginie de Vichet - 01 56 43 70 20

IMAGE 7 - Marie Larcher - 01 53 70 74 93

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BOURSE DIRECT via Globenewswire