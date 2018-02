Bourse Direct : hausse d'un tiers du bénéfice net annuel

26/02/2018 | 08:13

Bourse Direct publie un résultat net de 3,1 millions d'euros au titre de 2017, contre 2,3 millions en 2016, et un résultat d'exploitation en croissance de 21,9% à quatre millions, soit une marge de 11,3% contre 9,5% en 2016.



Les produits d'exploitation bancaire augmentent de 1,8% à 35,2 millions d'euros dans un contexte de marché de contraction des volumes d'échanges sur les places boursières et de taux d'intérêt très bas, et grâce principalement à la hausse des courtages et commissions.



Dans un contexte économique de reprise mais marqué par une hausse progressive des taux d'intérêt aux Etats-Unis notamment, Bourse Direct estime que les marchés actions devraient enregistrer davantage de volatilité en 2018.



