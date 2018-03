BOUYGUES : Colas nomme un Directeur général International

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Colas, filiale de Bouygues, a annoncé les nominations de Frédéric Gardès et Thierry Le Roch' aux postes de Directeur général International et Directeur général adjoint Europe, en charge des pays de l'Europe de l’Ouest et de l’Europe centrale, hors France, Royaume-Uni et Irlande.Frédéric Gardès, 46 ans, commence son parcours professionnel en 1994 au sein du groupe Bouygues en tant qu'ingénieur Travaux chez Bouygues Offshore. De 2002 à 2011, il poursuit sa carrière chez Saipem à des postes de direction de grands projets internationaux. En 2011, il rejoint Colas en tant que directeur de GTOI, filiale réunionnaise. Frédéric Gardès prend ensuite la tête de la direction régionale Océan Indien en 2013 puis devient Directeur général adjoint Europe du Nord et Moyen-Orient en 2015.Thierry Le Roch', 51 ans, a débuté sa carrière chez Colas en 1990 en tant qu'ingénieur Travaux au Maroc puis en Algérie et en Mauritanie. Il poursuit son parcours au sein du Groupe chez GTR, filiale marocaine de Colas, en devenant chef de secteur en 1993 puis chef de centre en 1995. Il est nommé chef d'agence au Gabon en 1999 avant de devenir Directeur Afrique centrale (2002) puis directeur régional Maroc (2003). De 2010 à 2012, Thierry Le Roch' est Directeur général adjoint en charge du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest et centrale et de la Turquie. En 2012, il est nommé Directeur général adjoint en charge de l'Europe centrale au sein de la Direction Générale Internationale.