BOUYGUES : Communiqué relatif au marché des télécoms

Communiqué de presse - Paris - 16/04/2018

Communiqué relatif au marché des télécoms

Suite à une dépêche publiée ce jour par Bloomberg, Bouygues réitère sa mise au point : comme tout acteur d'un marché, Bouygues étudie régulièrement les diverses hypothèses d'évolution du secteur des télécoms ; mais à ce jour il n'y a aucune discussion avec un autre opérateur et aucun mandat n'a été délivré à quelque conseil que ce soit.

CONTACT PRESSE :

presse@bouygues.com · Tél. : +33 (0)1 44 20 12 01

BOUYGUES SA · 32 avenue Hoche · 75378 Paris CEDEX 08 · bouygues.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BOUYGUES via Globenewswire