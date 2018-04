Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bouygues Construction a été chargé de la conception, la réalisation et l’exploitation / maintenance du futur pôle Biologie – Pharmacie – Chimie (BPC) situé sur le plateau de Saclay. Cet ensemble immobilier d’environ 85 000 m2, l’un des chantiers universitaires les plus importants de France, est un projet scientifique majeur pour l’Université Paris-Sud et la future Université Paris-Saclay. La livraison est prévue en avril 2022 après 12 mois de développement d’études et 36 mois de travaux, pour un montant de conception-réalisation de 283 millions d’euros.