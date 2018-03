BOUYGUES : Construction est chargé du projet de quartier durable Chapelle International

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bouygues Construction a débuté les travaux du programme immobilier de Chapelle International, futur quartier durable au nord-est de Paris. Ce chantier, d'un montant de 108 millions d'euros, devrait s'achever au premier trimestre 2020. Chapelle International se compose de trois immeubles : deux de bureaux de 20 000 et 14 000 mètres carrés, comprenant également un gymnase et un commerce, et un troisième de 314 logements répartis sur 17 niveaux.Linkcity Ile-de-France, développeur immobilier de Bouygues Bâtiment Ile-de-France, filiale de Bouygues Construction, a d'ores et déjà conclu la vente de ces immeubles à des fonds conseillés par Blackstone, à la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) et à ICF Habitat.