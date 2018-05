BOUYGUES : Contribution d'Alstom au résultat net du premier trimestre 2018 de Bouygues

Communiqué de presse - Paris - 16/05/18

Contribution d'Alstom au résultat net du premier trimestre 2018 de Bouygues

Alstom a publié le 16 mai 2018 ses résultats annuels de l'exercice 2017/18 arrêtés au 31 mars 2018.

Sur la base de cette publication, la contribution d'Alstom au résultat net du premier trimestre 2018 de Bouygues s'élève à 73 millions d'euros, contre une contribution de 45 millions d'euros1 au premier trimestre 2017.

Le chiffre d'affaires et les résultats du premier trimestre 2018

du groupe Bouygues seront communiqués le 17 mai 2018 à 7h30 (CET).

Avant application de la norme IFRS 15

