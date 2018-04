BOUYGUES : Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte du 26 avril 2018

CommuniquÉ de presse - Paris - 05/04/18







Assemblée générale mixte du 26 avril 2018



Les actionnaires de la société Bouygues sont invités à participer à l'assemblée générale mixte qui se tiendra le jeudi 26 avril 2018, à 15 h 30, à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet - 78280 Guyancourt.

L'avis de réunion, comprenant l'ordre du jour de l'assemblée, le projet des résolutions proposées au vote des actionnaires par le conseil d'administration, ainsi que la description des principales modalités de participation et de vote à l'assemblée et d'exercice des droits des actionnaires, a été publié au BALO du 9 mars 2018.

Les documents ou informations destinés à être présentés à l'assemblée générale ainsi que les formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont mis en ligne ce jour sur le site internet de la société : www.bouygues.com rubrique Finance / Actionnaires individuels / Assemblée générale.

L'avis de convocation sera publié au BALO du 6 avril 2018.

Tout actionnaire peut demander par écrit, dans les conditions et délais précisés à l'article R. 225-88 du Code de commerce, à la société Bouygues - Secrétariat général - 32 avenue Hoche - 75008 Paris, télécopie : 01 44 20 12 34, de lui envoyer, à l'adresse postale indiquée par ses soins, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225- 83 du Code de commerce.

Tout actionnaire peut, dans les conditions et délais précisés aux articles R. 225-89 et R. 225-90 du Code de commerce, prendre connaissance, au siège social, 32 avenue Hoche - 75008 Paris, des documents et renseignements visés par ces articles.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BOUYGUES via Globenewswire