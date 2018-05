Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bouygues a dévoilé un bénéfice net part du groupe de 12 millions d’euros au premier trimestre, à comparer avec une perte de 41 millions un an plus tôt et un consensus de -56 millions. Il intègre notamment une contribution en hausse d’Alstom : 73 millions d’euros contre 45 millions un an plus tôt. Le groupe ferroviaire a dévoilé hier des résultats annuels supérieurs aux attentes. La perte opérationnelle courante de Bouygues s’est en revanche creusée plus qu’attendu : à -111 millions d’euros, elle dépasse le consensus compilé par le groupe qui la voyait à -101 millions.Elle avait atteint 75 millions sur le premier trimestre 2017.Enfin, Bouygues a publié un chiffre d'affaires stable à 6,826 milliards d'euros contre un consensus de 6,913 milliards. A périmètre et changes constants, il a augmenté de 2%.??Le premier trimestre est traditionnellement compliqué pour Bouygues du fait de la météo défavorable, particulièrement cette année, qui impacte fortement l'activité de Colas notamment.??De son côté, Bouygues Telecom a fait état d'une progression de sa marge d'Ebitda de 1,6 point au premier trimestre, à 23,9%. Son chiffre d'affaires a augmenté de 6% à 1,28 milliard d'euros. L'opérateur a recruté 453 000 clients Mobile au premier trimestre et 64 000 nouveaux abonnés Fixe. Bouygues Telecom a enregistré sur ce segment "le meilleur trimestre depuis le lancement des offres fibre", précise le groupe.En termes de perspectives, Bouygues confirme qu'il prévoit de poursuivre "l'amélioration graduelle de sa profitabilité" cette année. Sa filiale Télécoms vise un chiffre d'affaires Services en croissance de plus de 3% comparé à 2017, une marge d'Ebita/chiffre d'affaires Services supérieure à celle de 2017 et des investissements bruts de 1,2 milliard d'euros environ.?