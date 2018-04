Bloomberg prête à BOUYGUES des vues sur SFR, BOUYGUES dément

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALTICE 5.03% 7.942 -13.24% CAC 40 0.07% 5312.96 0.05% ILIAD 4.58% 177.1 -15.22% ORANGE 1.55% 14.38 -2.18%

Le secteur des télécoms s'agite en cette fin de séance à Paris. Iliad a pris la tête du SBF 120 à la faveur d'un bond de 5,31%, Orange domine le CAC 40 avec une progression de 1,73% et Altice gagne 6,46% au sein de l'AEX néerlandais. Seul Bouygues évolue à contre-courant en perdant 0,5%. Ces mouvements sont liés à un retour de la spéculation sur une possible consolidation du secteur français des télécoms, alimenté par Bloomberg.L'agence de presse affirme que Bouygues a eu des discussions préliminaires avec des fonds d'investissements, notamment CVC Capital Partners, afin de considérer une éventuelle offre sur les actifs français d'Altice.Dans un communiqué, Bouygues a réaffirmé "sa mise au point : comme tout acteur d'un marché, Bouygues étudie régulièrement les diverses hypothèses d'évolution du secteur des télécoms ; mais à ce jour il n'y a aucune discussion avec un autre opérateur et aucun mandat n'a été délivré à quelque conseil que ce soit".Pour sa part, Altice avait assuré quelques minutes plus tôt à Reuters que SFR, son enseigne française, "fait partie du projet industriel et de long terme".Contactés par AOF, les autres acteurs du secteur - Iliad et Orange - n'ont pu être joints.