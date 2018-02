Bouygues : Bouygues Telecom reconduit plusieurs accords

23/02/2018 | 18:17

Dans le cadre de la renégociation de ses accords de diffusion de contenus, Bouygues Telecom a rapporté ce vendredi après Bourse avoir signé avec les groupes TF1, M6, France Télévisions et SFR.



Au-delà du renouvellement de ces accords, ces négociations ont permis d'enrichir les services, répondant en cela aux nouvelles attentes de consommation des clients, à la fois sur les boxes et en mobilité, a précisé l'opérateur.



Aussi les clients de Bouygues Telecom pourront-ils profiter prochainement de services et contenus additionnels parmi lesquels un enrichissement du replay des différents programmes, avec une extension des fenêtres de diffusion au-delà de 7 jours pour certains éditeurs ou encore l'apparition de saisons de séries en intégralité ; de nouvelles fonctionnalités comme le start over ou le cast ; l'intégration de services de replay dans l'application B.Tv, disponible sur tablettes et mobiles ; et de nouvelles chaînes.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.