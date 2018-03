PARIS, 12 mars (Reuters) - La filiale de développement immobilier en Ile-de-France de Bouygues a annoncé lundi la vente de trois immeubles sur le futur quartier de Chapelle International, donnant ainsi le coup d'envoi à un programme immobilier dont les travaux sont évalués à 108 millions d'euros.

Le chantier - deux immeubles de bureaux et un immeuble de 17 étages accueillant des logements sociaux familiaux et une résidence pour étudiants et jeunes chercheurs sur un ancien site ferroviaire de sept hectares - doit s'achever au premier trimestre 2020, a indiqué Bouygues Construction dans un communiqué.

Le plan de renouveau de ce quartier du nord-est de Paris prévoit également l'installation du nouveau Campus Condorcet de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et l'Arena 2, la nouvelle salle omnisports de la capitale.

Le communiqué :

http://bit.ly/2FuLhur

(Gilles Guillaume, édité par Cyril Altmeyer)