Bouygues : La valeur du jour à Paris - BOUYGUES déçoit au premier trimestre, la météo a fait caler les activités de construction

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bouygues (-1,32% à 41 euros) signe la deuxième plus forte baisse du CAC 40 après avoir dévoilé des résultats opérationnels légèrement inférieurs aux attentes. Les investisseurs n'ont donc pas tenu compte du fait que le groupe diversifié affiche un bénéfice net inattendu de 12 millions d'euros sur la période. Le consensus était pourtant d'une perte nette de 56 millions. Cette amélioration surprise des comptes de Bouygues est liée à de moindres frais financiers et à une contribution d'Alstom en progression. Le groupe ferroviaire a dévoilé hier des résultats annuels supérieurs aux attentes.L'attention des opérateurs s'est plutôt concentrée sur sa perte opérationnelle courante, plus importante que prévu. Sur la base d'un chiffre d'affaires stable à 6,826 milliards d'euros (contre un consensus de 6,913 milliards), elle ressort à -111 millions d'euros, presque 10% sous les attentes. Certes, le premier trimestre est traditionnellement compliqué pour Bouygues du fait de la météo défavorable qui impacte fortement l'activité de BTP.?? Mais l'hiver particulièrement rigoureux de cette année a eu un effet encore plus préjudiciable que d'habitude et a "littéralement embourbé" les activités de construction, souligne Marco Bruzzo, Directeur général délégué de Mirabaud AM.L'ensemble des activités de construction de Bouygues a ainsi creusé sa perte opérationnelle courante au premier trimestre à 192 millions d'euros. La contribution de Colas à cette dégradation est très claire : sa perte est passée de -268 à -302 millions. Le chiffre d'affaires de l'ensemble du pôle BTP de Bouygues a reculé de 1,6% au premier trimestre à 5,06 milliards d'euros.Compte tenu du poids de la construction chez Bouygues, la mauvaise orientation de ces activités relègue au second plan les performances toujours solides de la filiale télécoms. Ainsi, Bouygues Telecom a fait état d'une progression de sa marge d'Ebitda de 1,6 point au premier trimestre, à 23,9%. Son chiffre d'affaires a augmenté de 6% à 1,28 milliard d'euros. L'opérateur a recruté 132 000 clients Mobile au premier trimestre et 50 000 nouveaux abonnés Fixe.Ces chiffres sont publiés quelques jours après l'annonce d'une baisse du nombre d'abonnés fixe d'Iliad, dont une partie a sans doute opté pour des offres Bouygues Telecom. Autre enseignement de ces chiffres, Bouygues Telecom est en train de réussir son pari de s'extraire de la guerre des prix à l’œuvre sur le marché français tout en augmentant sa base d'abonnés. L'été dernier, le groupe avait relevé ses prix dans le fixe et s'est abstenu de faire des promotions à l'automne dans le mobile.Un autre élément positif qui tend à nuancer la déception des résultats est le maintien des perspectives. Ainsi, le carnet de commandes est solide, notamment chez Colas, signale Barclays, où il progresse de 8%. De plus, Bouygues confirme mettre l'accent sur l'amélioration de sa rentabilité dans la construction plutôt que sur la hausse des volumes.