Bouygues : Le groupe Bouygues signe une convention de soutien à la politique de la réserve militaire avec le ministère des Armées

CONVENTION DE SOUTIEN À LA POLITIQUE DE PRESSE

LE GROUPE BOUYGUES SIGNE UNEDE LA RÉSERVE MILITAIRE AVEC LE MINISTÈRE DES ARMÉES

Le 18 avril 2018, Martin Bouygues, président-directeur général du groupe Bouygues et Florence Parly, ministre des Armées ont signé une convention de soutien du groupe Bouygues à la politique de la réserve militaire. Cette convention facilitera l'engagement des salariés du Groupe dans la réserve opérationnelle et renforcera les relations entre le groupe Bouygues et le ministère des Armées.

Avec cette convention, Bouygues s'engage auprès de ses salariés investis dans la réserve opérationnelle à aller au-delà du code de la défense sur plusieurs points :

 Augmentation de la durée annuelle des périodes de réserve opérationnelle : au-delà des 5 jours prévus dans la loi, le Groupe permet à ses salariés réservistes d'effectuer leurs activités militaires jusqu'à 10 jours par an ;

 Maintien de 50% de la rémunération des salariés pendant leurs activités dans la réserve opérationnelle, dans la limite de 10 jours par an ;

 Réduction de la durée de préavis pour effectuer une activité militaire à 4 semaines, contre 2 mois dans la loi.

Par cette convention, le groupe Bouygues se voit attribuer la qualité de « Partenaire de la Défense Nationale » et confirme sa volonté d'encourager l'engagement citoyen de ses salariés. Après la mise en place d'un dispositif facilitant l'exercice d'un mandat politique de ses collaborateurs en 2017, cet accord marque la volonté du Groupe de continuer à s'inscrire dans une démarche citoyenne.

À l'occasion de la cérémonie de signature, Martin Bouygues a déclaré : « Le groupe Bouygues est partenaire des armées françaises depuis longtemps. L'accord d'aujourd'hui scelle un engagement fort. Nous sommes

heureux d'apporter notre contribution en tant qu'entreprise citoyenne en donnant à chaque collaborateur la possibilité et la liberté de s'engager pour son pays selon ses convictions.»

LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

La réserve opérationnelle est composée d'une réserve opérationnelle de premier niveau, regroupant les citoyens Français volontaires, issus de la société civile, avec ou sans expérience militaire et d'une réserve opérationnelle de deuxième niveau constituée de tous les ex-militaires d'active soumis à une obligation de disponibilité durant les 5 ans suivant leur départ des forces armées. Depuis le 13 octobre 2016, tous les réservistes opérationnels de premier niveau font partie de la garde nationale.

À PROPOS DE BOUYGUES

Bouygues est un groupe diversifié, structuré par une forte culture d'entreprise et dont les métiers s'organisent autour de trois activités : la Construction avec Bouygues Construction (BTP et Energies & Services), Bouygues Immobilier et Colas (Routes) ; les Télécoms avec Bouygues Telecom et les Médias avec TF1.

À PROPOS DU MINISTÈRE DES ARMÉES

Le rôle du ministère des Armées est d'assurer la protection du territoire, de la population et des intérêts français. Il répond aussi à d'autres missions dans le cadre des accords et traités internationaux (OTAN) ou régionaux (Europe de la défense). Au-delà de ces missions, le ministère des Armées s'implique également dans des missions de service public. Ses moyens humains et matériels soutiennent ou suppléent les actions d'autres ministères, au quotidien ou dans l'urgence, sur le territoire national et à l'étranger.

CONTACT PRESSE : presse@bouygues.com• Tél. : +33 (0)1 44 20 12 01

BOUYGUES SA • 32 avenue Hoche • 75378 Paris CEDEX 08 • bouygues.com