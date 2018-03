Bouygues : acquisition de Alpiq Engineering Services

26/03/2018 | 07:33

Bouygues Construction et Colas annoncent l'acquisition de Alpiq Engineering Services, acteur suisse majeur de l'énergie, des services industriels et des infrastructures ferroviaires.



Alpiq Engineering Services est spécialisée dans les activités de services multi-techniques pour le bâtiment et pour les infrastructures d'énergie, industrielles et de transport. La société a réalisé un chiffre d'affaire d'environ 1,7 milliard de francs suisses en 2017, essentiellement en Suisse (57 %), en Allemagne (24 %) et en Italie (12 %).



A travers cette opération, Bouygues Construction renforcera son ancrage en Suisse dans des activités très complémentaires à celles de ses filiales Bouygues Energies et Services Suisse, Losinger Marazzi, VSL et PraderLosinger.



Par ailleurs, le savoir-faire reconnu d'Alpiq Engineering Services permettra également à Bouygues Construction d'élargir son portefeuille d'offres, en particulier dans la conduite de projets complexes dans l'industrie et la production d'énergie.



Alpiq Engineering Services offrira enfin l'opportunité de s'implanter sur de nouveaux marchés majeurs en Europe, notamment l'Allemagne et l'Italie.



Pour Philippe Bonnave, Président-directeur Général de Bouygues Construction a déclaré ' Forte du regroupement de ces expertises et de la complémentarité de nos métiers, cette acquisition fait de Bouygues Construction un acteur de référence de l'énergie et des services en Europe '.



Par ailleurs, l'acquisition par Colas Rail des activités ferroviaires d'Alpiq Engineering Services permettra de renforcer son expertise dans le domaine des caténaires, une activité à forte valeur ajoutée et d'accéder à de nouveaux marchés porteurs de croissance.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.