Bouygues : 'aucune discussion avec un autre opérateur'

16/04/2018 | 17:37

Suite à une dépêche publiée ce jour par Bloomberg indiquant des discussions entre Bouygues et SFR, le groupe souhaite faire une nouvelle mise au point. ' Comme tout acteur d'un marché, Bouygues étudie régulièrement les diverses hypothèses d'évolution du secteur des télécoms ' indique le groupe dans son communiqué.



' Mais à ce jour il n'y a aucune discussion avec un autre opérateur et aucun mandat n'a été délivré à quelque conseil que ce soit ' précise le groupe.



