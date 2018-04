Bouygues : contrat PPP avec l'Université Paris-Sud

12/04/2018 | 07:53

Bouygues Construction annonce un contrat de partenariat public-privé (PPP) entre sa société de projet Platon Saclay et l'Université Paris-Sud, pour le futur pôle Biologie - Pharmacie - Chimie (BPC) situé sur le plateau de Saclay.



Platon Saclay assurera la conception, la réalisation et l'exploitation-maintenance de cet ensemble immobilier d'environ 85.000 m². La livraison est prévue en avril 2022, pour un montant de conception-réalisation de 283 millions d'euros.



Le pôle abritera notamment des laboratoires de recherche de pointe, des espaces d'enseignement, des lieux de convivialité, des espaces tertiaires, des locaux techniques, des zones logistiques mutualisées et des aires de stationnement.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.