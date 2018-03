Bouygues : ne paraît pas se préparer à une consolidation des télécoms

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'acquisition d'Alpiq Engineering Services, entité opérant en Suisse, Allemagne et Italie dans les domaines des services industriels et des infrastructures ferroviaires, revient à augmenter de 50% la division Energies et Services de Bouygues Construction, note CM-CIC. La valeur totale d'entreprise retenue étant de 850 millions de francs suisses, équivalent à 725 millions d'euros, le bureau d'études calcule qu'au total, Bouygues consacre 1,8 milliard d'euros aux récentes acquisitions de Miller McAsphalt, Aufeminin et Alpiq. L'analyste y voit le signe que Bouygues "ne cherche pas à accumuler des réserves financières pour une prochaine consolidation du marché français des télécoms". Affichant un conseil "conserver", CM-CIC estime à 43 euros la valeur intrinsèque du titre. Bouygues cote 39,80 euros lundi matin, en hausse de 0,1%. (gbayre@agefi.fr) ed: VLV