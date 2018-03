Bouygues : rachète Alpiq Engineering Services pour 700 millions d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)-- Bouygues Constuction et Colas, filiales de Bouygues (EN.FR), ont annoncé lundi l'acquisition du suisse Alpiq Engineering Services pour un montant de 850 millions de francs suisses, soit environ 700 millions d'euros.

Bouygues s'attend à finaliser l'opération au deuxième semestre 2018, sous réserve de l'aval des autorités de la concurrence suisse et européenne. "Le prix payé au closing pour l'acquisition de l'intégralité des titres sera versé en numéraire", a précisé Bouygues.

Spécialisé dans les services multi-techniques pour le bâtiment et les infrastructures d'énergie, industrielles et de transport, Alpiq Engineering Services comptait près de 7.650 collaborateurs en 2017 pour un chiffre d'affaires de 1,7 milliard de francs suisses. Le groupe est essentiellement présent en Suisse (57%), en Allemagne (24%) et en Italie (12%).

La majorité de ses activités coeur de métier sera reprise par Bouygues Construction. "Cette acquisition positionne Bouygues Construction comme un acteur majeur de l'énergie et des services en Europe et s'inscrit ainsi pleinement dans sa stratégie de développement sur ce marché porteur", a ainsi affirmé le groupe de BTP.

La division ferroviraire d'Alpiq Engineering Services sera elle intégrée par Colas Rail. "Cette acquisition va permettre à Colas Rail de se développer notamment sur les marchés suisse et italien et de renforcer sa présence en Europe centrale et au Royaume-Uni", a déclaré Hervé Le Bouc, PDG de Colas, cité dans un communiqué.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV