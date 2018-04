Box : Dubai Airports, le plus grand aéroport au monde, exploite Box pour la gestion des contenus cloud

- Box occupe une place centrale dans les projets de développement de Dubai Airports -

Box, Inc. (NYSE : BOX), chef de file de la gestion des contenus cloud, a annoncé aujourd'hui que Dubai Airports va déployer les services Box pour son effectif. Dubai Airports exploite les deux aéroports de Dubai, y compris Dubai International, l'aéroport le plus fréquenté au monde en termes de passagers internationaux. En 2016, la société a choisi Box pour gérer ses contenus cloud et a maintenant déployé Box pour son effectif de quelque 2 000 employés.

« Près de 88,2 millions de passagers ont transité par Dubai Airports en 2017, et nous cherchons continuellement à mettre en œuvre de nouvelles technologies pour fluidifier l'expérience de ces clients » a déclaré Abdulrahman Al Hosani, vice-président des Opérations et Infrastructures des technologies commerciales de l'aéroport de Dubai. « Avec Box, nous passons moins de temps à maintenir les serveurs de fichiers et à traiter les cas d'assistance. Nous pouvons donc nous concentrer sur notre spécialité : offrir une expérience exceptionnelle aux passagers tout en gérant les bagages et les aéroports. »

« Dubai Airports est une autorité aéroportuaire de premier plan qui place sans cesse la barre plus haut dans le domaine des infrastructures et des technologies de l'aviation » a déclaré Tom Addis, premier vice-président et directeur général des opérations mondiales chez Box. « Nous sommes ravis de dynamiser les futurs travaux de Dubai Airports en fournissant des solutions intégrales qui privilégient le numérique auprès de leurs employés et partenaires. »

Depuis son déploiement initial en 2016, Dubai Airports a développé son utilisation de Box pour :

classer et contrôler étroitement toutes les formes de contenus avec Box Governance et Box KeySafe

collaborer avec les partenaires extérieurs et les consultants, tels qu'Emirates Airlines et dnata (l'un des plus grands fournisseurs internationaux de services aériens intégrés)

gérer et stocker les contenus dans des centres de données européens avec Box Zones

s'intégrer avec Microsoft O365 et Okta afin d'offrir aux collaborateurs une expérience numérique flexible

centraliser sur Box la gestion interne des projets, les actifs numériques et les registres critiques spécifiques à l'entreprise

accéder aux contenus et les modifier à partir de tous les dispositifs, en fournissant la mobilité partout sur les campus aéroportuaires, dans la zone métropolitaine de Dubai et à l'échelle internationale

Dubai Airports fait de Box un élément essentiel de sa conversion vers un espace de travail entièrement numérique. « Nous choisissons Box principalement pour des raisons sécuritaires et réglementaires. Box KeySafe, Box Governance et Box Zones nous permettent de respecter la réglementation de l'UE sur la protection des données » a déclaré Al Hosani. « Avec Box nous pouvons désormais non seulement mieux contrôler nos contenus, mais aussi simplifier l'accès aux informations, ce qui entraîne une réduction significative des délais et des coûts associés ».

Dubai Airports rejoint la liste grandissante de sociétés de transport qui ont adopté Box dans la région EMOA telles qu'Eurostar, Virgin Trains, Network Rail, l'aéroport de Gatwick et l'aéroport de Hambourg.

À propos de Dubai Airports

Dubai Airports détient et gère les opérations et le développement des deux aéroports de Dubaï : Dubai International (DXB) et Dubai World Central (DWC). Cette passerelle entre l'orient et l'ocident accueille plus de 100 compagnies aériennes desservant plus de 240 destinations sur les six continents.

En 2017, Dubai International a conservé sa position d'aéroport international numéro un dans le monde pour la quatrième année consécutive avec un trafic annuel de 88,2 millions de passagers. Selon les prévisions initiales, le trafic devrait, en 2018, atteindre 90,3 millions de passagers.

Depuis 1991, Dubai Airports a obtenu plus de 50 récompenses, y compris le Prix de meilleur aéroport du Moyen-Orient décerné par Aircargo News au Royaume-Uni et le Prix AFSCA (Asian Freight and Supply Chain Awards) du meilleur aéroport (MO) pendant 15 années consécutives.

À propos de Box

Box (NYSE : BOX) est la société de gestion de contenus cloud qui permet aux entreprises de transformer leur façon de travailler en connectant de manière sécurisée leur personnel, leurs informations et leurs applications. Fondée en 2005, Box optimise plus de 82 000 entreprises dans le monde, y compris AstraZeneca, General Electric, P&G et The GAP. Depuis son siège social de Redwood City, en Californie, Box gère des bureaux à travers les États-Unis, l’Europe et l’Asie. Pour en savoir plus sur Box, consultez le site www.box.com.

