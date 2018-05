Box : Fujitsu choisit Box pour renforcer la collaboration sur sa plate-forme mondiale de communication interne

- Box devient la couche sous-jacente de la gestion de contenu dans le cloud de l'espace de travail numérique moderne de Fujitsu -

Box, Inc. (NYSE : BOX), entreprise leader de la gestion de contenu dans le cloud, annonce aujourd'hui que Fujitsu a choisi Box comme outil de collaboration et de partage de contenu pour sa plate-forme mondiale de communication, afin de renforcer la collaboration entre ses équipes internes, clients et fournisseurs. La solution Box est déjà accessible pour à 80 000 employés au Japon, et est actuellement déployée (depuis décembre 2017) à tous les employés.

Fujitsu met l’accent sur la communication interne en ayant recours aux technologies, et permet à ses employés de travailler en tout lieu, à tout moment et sur tous types d'appareils. Fujitsu a choisi Box pour favoriser la collaboration entre les équipes internes et les clients, ainsi que pour partager des contenus en toute sécurité avec des utilisateurs extérieurs à la société.

La plate-forme mondiale de communication de Fujitsu utilise Microsoft Office 365 pour la communication des informations et le partage des connaissances entre les entreprises du groupe. Fujitsu a choisi Box, qui s'intègre à Office 365, pour la gestion des contenus dans le cloud, dans un environnement sécurisé qui permet une meilleure collaboration.

Fujitsu utilise Box pour :

Fournir un espace de travail numérique sécurisé où chaque employé peut travailler en tout lieu et sur tous les types d'appareils, en conformité avec les normes de sécurité internationales, telles que SSAE 16 Type II, ISO27001/27018 et FedRAMP ;

Construire une plate-forme mondiale visant à centraliser les contenus et gérer des projets internationaux plus efficacement avec les employés et les utilisateurs externes, tels que les clients et les fournisseurs ;

Remplacer les pièces jointes aux e-mails par les liens partagés de Box afin d'unifier les informations et d'assurer la sécurité des données ;

Rendre les réunions plus efficaces, par exemple en rédigeant un compte-rendu en temps réel dans Box Notes, la solution de prise de notes de Box.

Commentaire de Masayoshi Matsumoto, DSI de Fujitsu

Nous avons choisi Box pour accélérer la collaboration entre les employés, les filiales, les clients et les partenaires, dans un environnement professionnel et de communication qui évolue rapidement. Nous travaillons au déploiement intégral de Box chez Fujitsu, et avons pour objectif une mise en œuvre mondiale pour la collaboration sur les contenus à la fois en interne et en externe.

Commentaire de Katsunori Furuichi, Président et directeur exécutif de K.K. Box Japon

Fujitsu est un leader technologique mondial et l'un des plus grands fournisseurs de services au monde. En choisissant Box, Fujitsu aide ses équipes à travailler plus intelligemment et à être plus productives. Nous sommes absolument ravis que Fujitsu ait choisi Box pour prendre en charge la gestion de ses contenus dans le cloud dans le cadre du développement de son espace de travail entièrement numérique.

Événements Box

Fujitsu Forum ; 17 et 18 mai 2018 : https://ts.fujitsu.com/cisi/Event.aspx?ID=fd6a28e5-b27d-444e-8380-0b8b043b9eb3

Box World Tour Tokyo : http://boxworldtour.jp/

