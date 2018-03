Box : Komatsu déploie Box afin de permettre à plus de 10 000 employés de gérer leurs contenus dans le cloud

Box, Inc (NYSE : BOX), leader de la gestion de contenu dans le cloud, annonce aujourd’hui le déploiement de sa solution par Komatsu, leader en fabrication et vente de matériel de construction et d’exploitation minière, de services publics, de machines forestières et de machinerie industrielle. L’entreprise a démarré le déploiement de Box en mars 2017, afin de permettre à plus de 10 000 employés la possibilité de gérer leurs contenus et de collaborer dans le cloud.

« Chez Komatsu, nous cherchons continuellement à innover, non seulement dans nos produits et nos services, mais aussi dans la technologie que nous fournissons à nos collaborateurs, » déclare Komatsu. « Box nous permet de centraliser les tâches réparties entre plusieurs sites et équipes, dont celles de nos clients et partenaires commerciaux, et de renforcer la collaboration sur les contenus les plus stratégiques, tout en augmentant la rapidité et la sécurité. »

« Komatsu est une société internationale disposant de plus d’un siècle d’expertise en fabrication, » ajoute Katsunori Furuichi, président et directeur général de Box Japan (aussi connu sous le nom de K.K. Box Japan). « En choisissant Box, Komatsu permet à des milliers d’employés de travailler de manière plus intelligente et collaborative. Nous sommes ravis que Box puisse contribuer à optimiser la gestion de contenu dans le cloud de Komatsu pour les prochaines années. »

Le choix de Box par Komatsu répond à des enjeux internationaux de sécurité et de collaboration, à la fois interne et externe. Box est aujourd’hui utilisé par de multiples équipes réparties dans différents sites, leur permettant de travailler ensemble sur les projets, tout en bénéficiant d’une centralisation des contenus, facilitant l’accès, le partage et le travail dans le cloud.

Grâce à Box, plus de 82 000 organisations du monde entier peuvent aisément partager, accéder à, et collaborer sur des fichiers en toute sécurité, ce que font des entreprises comme AstraZeneca, General Electric, P&G, Schneider Electric, et d’autres encore.

