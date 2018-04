BP P L C : TECHNIPFMC remporte un contrat auprès de BP

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TechnipFMC a remporté auprès de BP un contrat d'ingénierie d’avant-projet détaillé (FEED) pour l'unité flottante de production, stockage et déchargement (FPSO) destinée au développement du champ Tortue/Ahmeyim, un projet majeur de gaz naturel liquéfié situé au large de la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal. L'accord entre les deux entreprises comprend un mécanisme permettant une transition de ce contrat vers un contrat EPCI (ingénierie, fourniture des équipements, construction et installation) à un stade ultérieur.Le groupe parapétrolier travaillera sur la définition de la technologie et des équipements, et apporte son expertise dans la réalisation de projets majeurs, s'appuyant sur une solide expérience de construction en Chine.