BP : accord avec NIO Capital dans les industries automobiles

BP a signé un protocole d'accord avec le fonds de capital-investissement chinois NIO Capital pour un partenariat à long terme dans le domaine des véhicules électriques, ont annoncé les deux sociétés.



BP et NIO envisagent de développer des activités dans le secteur de la mobilité en Chine et à l'international, y compris les nouvelles infrastructures énergétiques, les systèmes automobiles intelligents, les véhicules connectés et les batteries.



La Chine bénéficie actuellement de l'un des niveaux de croissance les plus élevés dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle.



NIO Capital investit principalement dans les industries automobiles de haute technologie, notamment les véhicules électriques, l'autonomie et la mobilité partagée.



