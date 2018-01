BP : charge liée à Deepwater Horizon

16/01/2018 | 13:37

BP lâche 2% à Londres, après l'annonce par le géant énergétique qu'il prévoit d'inscrire une charge après impôt de l'ordre de 1,7 milliard de dollars dans ses comptes du quatrième trimestre 2017 pour le dossier Deepwater Horizon.



Cette charge, qui provient principalement de réclamations significativement plus élevées au quatrième trimestre, est déjà couverte par le cadre financier et son impact en termes de liquidités devrait s'étalier sur plusieurs années.



Toutefois, les versements liés à Deepwater Horizon sont désormais estimés aux environs de trois milliards de dollars pour 2018, à comparer à une estimation au troisième trimestre d'un peu plus de deux milliards.



