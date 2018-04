BP : démarre la deuxième phase d'un projet gazier en Inde

19/04/2018 | 13:41

BP et Reliance annoncent le démarrage de la deuxième des trois phases d'un projet de champs gazier en eaux profondes, au large des côtes indiennes, la première phase ayant été lancée en juin de l'année dernière.



Ensemble, ces trois phases développeront un total d'environ 3.000 milliards de pieds cubes (environ 85 milliards de mètres cubes) de ressources gazières découvertes, pour un investissement total de l'ordre de six milliards de dollars.



Le géant énergétique britannique et son partenaire indien ajoutent que ce champ doit apporter en tout un milliard de pieds cubes (environ 28 millions de mètres cubes) de gaz par jour, la production devant commencer vers 2022.



