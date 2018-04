BP : deuxième phase de Khazzan approuvée

09/04/2018 | 12:01

BP et son partenaire local Oman Oil Company Exploration & Production annoncent l'approbation du développement de Ghazeer, la deuxième phase du champ gazier géant de Khazzan, dans le Sultanat d'Oman.



Cette décision finale d'investissement suit le lancement réussi de la première phase de développement de Khazzan en septembre 2017, projet dont la production a démarré en avance sur le calendrier et dans les limites du budget prévu.



BP précise que le projet produit maintenant à une capacité nominale d'environ un milliard de pieds cubes de gaz par jour et de l'ordre de 35.000 barils de condensat par jour. Ghazeer devrait porter la capacité à 1,5 milliard de pieds cubes de gaz par jour.



