BP : l'ex CEO de Statoil choisi comme futur président

26/04/2018 | 16:16

BP annonce que Helge Lund, l'ancien directeur général de la compagnie pétro-gazière norvégienne Statoil, succédera à Carl-Henric Svanberg comme président de son conseil d'administration à partir du 1er janvier 2019.



Helge Lund rejoindra d'abord le conseil de BP comme président désigné et membre non exécutif en septembre prochain. Il prévoit de quitter avec effets immédiats le conseil du groupe de services pétroliers Schlumberger.



Après avoir dirigé Statoil durant dix ans, jusqu'en 2014, Helge Lund a présidé le conseil du groupe gazier britannique BG Group de 2015 à 2016, date de son rachat par la major pétrolière anglo-néerlandaise Shell.



