BP : nouveaux développements en Mer du Nord

10/04/2018 | 14:33

BP annonce s'engager dans deux nouveaux développements de champs en Mer du Nord, sous les noms d'Alligin et de Vorlich, destinés à produire 30.000 barils bruts équivalent pétrole par jour à leur pic de production.



La compagnie pétrolière précise que ces deux champs, situés respectivement à l'ouest des iles Shetland et en Mer du Nord centrale, se trouvent à proximité d'infrastructures existantes, ce qui leur permettra d'être développés rapidement.



Le groupe britannique a confié un contrat majeur à Subsea 7 pour le développement d'Alligin et déclare finaliser sa stratégie de contrat pour celui de Vorlich. Le démarrage de l'activité des deux champs est prévu pour 2020.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.