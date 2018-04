BP : protocole d'accord pour une alliance avec Petrobras

12/04/2018 | 14:00

BP annonce la signature d'un protocole d'accord avec Petrobras, formant ainsi une alliance stratégique avec le groupe brésilien pour explorer des coopérations potentielles dans des domaines d'intérêt mutuel.



Les domaines concernés portent sur l'amont, l'aval, le négoce et les initiatives à bas carbone, à la fois au Brésil et ailleurs. L'alliance devrait aussi comprendre des transferts de technologies, ainsi que de la formation et de la recherche conjointes.



'Petrobras est une entreprise de classe mondiale avec laquelle BP a construit des relations solides depuis plusieurs années', explique le directeur général Bob Dudley, qui se dit 'enthousiaste à l'idée d'approfondir ce partenariat'.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.