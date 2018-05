BP : un investissement pour des batteries ultra-rapides

22/05/2018 | 10:41

BP Ventures annonce ce jour investir 20 millions de dollars dans StoreDot, une entreprise spécialisée dans le développement, la conception et la fabrication de batteries à chargement ultra-rapide.



StoreDot envisage d'être en mesure de commercialiser dès 2019 une batterie destinée aux communications mobiles (smartphones principalement).



BP Ventures voit plus loin, puisque le groupe de placement de BP estime que 'les technologies développées par StoreDot montrent un véritable potentiel pour des batteries de voitures électriques qui se chargent aussi vite que l'on remplit un réservoir d'essence'.





