BP : un protocole d'accord avec NIO Capital

11/05/2018 | 16:53

BP et NIO Capital ont annoncé ce vendredi avoir signé un protocole d'accord pour la mise en place d'un partenariat sur le long terme, dans le but 'd'explorer conjointement les opportunités de mobilité avancée en Chine et à l'international'.



Ce partenariat devrait inclure des investissements dans des domaines comme les véhicules électriques, les nouvelles infrastructures énergétiques, les systèmes automobiles intelligents, les véhicules connectés et les nouveaux matériaux (y compris les batteries).



'Les technologies de pointe entraînent des changements rapides dans les transports et la Chine, qui connaît la croissance la plus forte s'agissant des véhicules à énergie nouvelle, est un marché clé pour BP. Nous cherchons à développer des solutions de recharge rapide par le biais de partenariats, ainsi que de nouvelles offres innovantes pour les consommateurs', a expliqué Tufan Erginbilgic, dirigeant de BP Downstream.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.