BP et Petrobras négocient une vaste alliance

Londres (awp/afp) - Le géant pétrolier britannique BP a annoncé jeudi une vaste alliance stratégique avec le groupe public brésilien Petrobras, allant potentiellement de l'exploration à la distribution.

BP indique dans un communiqué avoir signé avec Petrobras un protocole d'accord afin d'explorer les domaines de coopération possible.

Ces accords commerciaux pourront concerner l'amont (exploration et production), l'aval (raffinage, distribution), les activités de marché et les énergies vertes, au Brésil et en dehors.

L'alliance, dont les termes financiers ne sont pas dévoilés, prévoit en outre un transfert de technologie.

"Notre partenariat est fondé sur des valeurs communes et des principes commerciaux qui guident nos deux groupes", a déclaré Pedro Parente, président de Petrobras.

De son côté, Bob Dudley, directeur général de BP, a rappelé que son groupe et Petrobras ont "établi des liens solides depuis de nombreuses années". "Nous pensons que travailler ensemble dans cette alliance pourra créer de la valeur pour BP et Petrobras", a-t-il estimé.

BP est présent au Brésil depuis 1957, à la fois dans l'exploration de pétrole et de gaz ou encore la distribution de carburants. Le britannique emploie 7.000 personnes dans le pays.

