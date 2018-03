bpost : plonge sur des perspectives prudentes

14/03/2018 | 14:45

bpost plonge de presque 20% à Bruxelles, après l'annonce par le groupe qu'il s'attend à une 'nouvelle année difficile' en 2018 à l'occasion de la présentation de résultats pourtant supérieurs aux attentes des analystes.



L'opérateur postal belge a vu son EBITDA augmenter de 7% à 151,5 millions d'euros sur le dernier trimestre 2017, dépassant ainsi un consensus d'environ 147 millions, pour des revenus en hausse de 38% à 955,1 millions, contre 880 millions attendus par le marché.



Pour l'année qui commence, bpost déclare tabler sur un EBITDA entre 560 et 600 millions d'euros, à comparer à 598 millions sur l'ensemble de l'année 2017, et que son dividende cette année sera stable par rapport à celui de l'année précédente.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.