Le prochain tour de vis de la Banque d’Angleterre, prévu ce mois-ci, semblait entériné. Pourtant le vent a rapidement tourné après des propos de Mark Carney le 19 avril et la probabilité d’un tel scénario ne s’élève plus qu’à 9% selon les données du CME. Même l’hypothèse d’une action en Août peine désormais à convaincre les investisseurs.



Sur le front du Brexit, l’accord sur la période de transition à peine digéré, l’optimisme se heurte à nouveau à la réalité. Difficile d’imaginer que le gouvernement de Theresa May puisse s’accorder avec Bruxelles alors qu’aucune cohésion n’émerge outre-Manche au sein de la majorité. Les Conservateurs s’écharpent toujours sur le problème de la frontière nord-irlandaise, mais également sur la question de l’«union douanière», notamment soutenue par la Première ministre et qualifié de « projet fou » par Boris Johnson, son Ministre des Affaires étrangères, partisan d’une souveraineté totale. Sur fond de désaccords chroniques entre eurosceptiques et pro-européens, l’exécutif semble une fois de plus au bord de l’implosion.



Sur le plan macro, les mauvaises nouvelles se sont enchainées de manière soudaine depuis le 17 Avril. La hausse des salaires, les ventes au détail et les chiffres de la croissance ont largement échoué à satisfaire les attentes des économistes. Le Royaume-Uni enregistre en effet une progression du PIB de seulement 0.1% au titre du premier trimestre, soit 1.2% sur un an, loin des 2.3% publiés le même jour par l’Oncle Sam. Dans le secteur manufacturier comme dans celui des services, les indicateurs PMI ont eux aussi manqué le consensus des prévisionnistes, confirmant les difficultés de l’économie britannique dans le sillage du ralentissement européen.



Enfin, si l’inflation s’est légèrement tarie en mars, à 2.5% sur un an, la hausse des prix surpasse toujours l’objectif de la BoE. La nouvelle dégringolade de la Livre devrait même mécaniquement soutenir le prix des produits importés et replacer le comité de politique monétaire dans une situation bien inconfortable, l’obligeant à composer à la fois avec une croissance faible et un risque significatif de dérapage de l’inflation. Les argentiers britanniques pourraient ainsi être tentés d’employer une rhétorique positive pour éviter de davantage pénaliser leur devise à court terme.



