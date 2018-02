Broadcom réduit son offre sur Qualcomm à 117 milliards de dollars

Broadcom, basé à Singapour, a reproché à Qualcomm de ne pas l'avoir consulté avant de relever son offre sur NXP, dans laquelle il voit un transfert de valeur au profit des actionnaires de ce dernier.

Pour Qualcomm, Broadcom a rendu "une offre insuffisante encore pire".

En l'absence de tout contact entre les deux groupes, l'assemblée générale de Qualcomm prévue le 6 mars s'annonce de plus en plus comme une confrontation. Broadcom, qui tente de forcer l'ouverture de négociations, a soumis six candidatures au conseil d'administration de Qualcomm.

"Le conseil d'administration de Qualcomm a agi contre les meilleurs intérêts de ses actionnaires en décidant unilatéralement de transférer de la valeur aux actionnaires activistes de NXP", a déclaré Broadcom dans un communiqué.

L'action Qualcomm cédait 0,86% à 63,44 dollars à 20h09 GMT à Wall Street mercredi tandis que Broadcom prenait 0,52% à 250,91 dollars.

Qualcomm a relevé mardi son offre d'achat sur NXP à 127,50 dollars par action, contre 110 dollars auparavant, soit 44 milliards de dollars au total. En contrepartie, le groupe californien a obtenu le soutien de neuf actionnaires de NXP détenant plus de 28% du capital de sa cible. Parmi eux figurent les fonds spéculatifs Elliott Advisors et Soroban Capital Partners qui s'étaient jusque-là opposés à l'OPA en réclamant un prix plus élevé.

LE TITRE NXP PRESQUE AU NIVEAU DE L'OFFRE QUALCOMM

L'offre précédente de Broadcom à 82 dollars par action, en numéraire et en actions, était conditionnée au fait que Qualcomm revienne à son prix antérieur de 110 dollars pour acquérir NXP.

Dans son communiqué de mercredi, le groupe de Singapour fait valoir que le nouveau prix de 127,50 dollars pour NXP l'amène à réduire de trois dollars par action la portion en cash de son offre sur Qualcomm.

Qualcomm est contractuellement obligé de mener à bien l'acquisition de NXP, si bien que celle-ci ne pourra échouer que si une majorité d'actionnaires du groupe néerlandais vote contre ou si le régulateur chinois MofCom, le seul régulateur mondial à ne pas s'être encore prononcé, oppose son veto.

Aux termes de la nouvelle proposition de Qualcomm, l'acquisition devra être approuvée par des actionnaires représentant 70% et non plus 80% du capital de NXP.

NXP, basé aux Pays-Bas mais coté sur le Nasdaq, se traitait à 125,65 dollars mercredi, proche du nouveau prix offert par Qualcomm, donnant à penser que l'acquisition sera menée à bien.

La nouvelle offre de Broadcom sur Qualcomm se décompose en 57 dollars par action en numéraire et l'équivalent de 22 dollars en titres. Le prix sera de nouveau porté à 82 dollars par action si Qualcomm renonce à l'acquisition de NXP, a précisé le groupe de Singapour.

Son offre initiale à 82 dollars par action, dont 60 dollars en cash et déjà 22 dollars en titres, était conditionnée au fait que Qualcomm ne relève pas son prix pour NXP.

Les autres conditions de l'offre demeurent inchangées, y compris une indemnité de dédit de huit milliards de dollars, a indiqué Broadcom.

(Greg Roumelietis à New York, avec Supantha Mukherjee et Munsif Vengattil à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)

