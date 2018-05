BroadSoft : Spark New Zealand déploie la suite de Communications unifiées dans le cloud avec BroadSoft

Spark Cloud Phone cible le marché des PME à forte croissance grâce à la solution complète de Communications unifiées (UC) BroadSoft





GAITHERSBURG (Maryland) et AUCKLAND (Nouvelle-Zélande), le 15 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - BroadSoft, Inc. faisant à présent partie de Cisco, et leader mondial sur le marché les logiciels en tant que service (SaaS) d'appels, réunions, messagerie et centres de contact cloud, annonce que Spark, l'un des plus grands fournisseurs de télécommunications en Nouvelle-Zélande, proposera désormais Spark Cloud Phone propulsé par la plateforme d'appel BroadCloud aux petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Zélande.



Spark Cloud Phone fournira à l'entreprise une plateforme de prestation de services SaaS éprouvée, permettant à l'entreprise de déployer rapidement une solution UC complète avec un modèle de prestation de services OPEX flexible.

La plateforme d'appel BroadCloud fournira aux clients Spark Cloud Phone une suite complète de services UC basés sur l'application BroadSoft UC-One incluant la messagerie et la présence instantanées (IM&P), la voix hébergée, l'assistance client mobile, un client logiciel complet pour les périphériques informatiques, le partage de bureau et fichiers, des salles de réunion virtuelles et la téléconférence vocale et vidéo.

« Nous sommes très heureux de travailler avec Spark en Nouvelle-Zélande pour commercialiser son offre UC Cloud sur BroadCloud », commente Jonathan Reid, Directeur général de Worldwide Sales, Cisco Cloud Calling. « Spark a une portée exceptionnelle sur le marché néo-zélandais et une équipe d'ingénierie de classe mondiale derrière la nouvelle gamme de produits Spark Cloud Phone. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec elle à l'occasion de la mise sur le marché du nouveau service au premier semestre de cette année ».

Sally Gordon, Directrice du Marketing commercial chez Spark, a déclaré : « Nous sommes ravis de commercialiser Spark Cloud Phone avec BroadSoft UC-One. Nos clients professionnels nous ont fait savoir qu'ils ont besoin d'une solution d'appel riche en fonctionnalités qui contribue à améliorer la collaboration et peut facilement évoluer en fonction de l'évolution de leurs besoins métier ». Nous sommes convaincus que Cloud Phone leur apportera cela et contribuera à donner un avantage à leur entreprise ».

Pour en savoir plus sur BroadSoft UC-One, cliquer ici.

À propos de Spark :

En tant qu'entreprise de services numériques leader en Nouvelle-Zélande, Spark New Zealand a une forte ambition : libérer le potentiel de tous les Néo-Zélandais grâce à une technologie exceptionnelle. Spark fournit des services numériques à des millions de Néo-Zélandais et à des milliers d'entreprises néo-zélandaises. Pour en savoir plus, consulter www.sparknz.co.nz .

À propos de BroadSoft :

BroadSoft, désormais faisant partie de Cisco, est un innovateur technologique dans les solutions de PBX, communications unifiées, collaboration d'équipe et centre de contacts cloud pour les entreprises et les fournisseurs de services à travers 80 pays. Nous visons à permettre aux utilisateurs et aux équipes de partager leurs idées et travailler en toute simplicité pour réaliser des performances exceptionnelles. Pour en savoir plus, consulter www.BroadSoft.com.

Twitter | LinkedIn | BroadSoft Blog

Contacts presse BroadSoft :

APAC

Terry Alberstein

Navigate Communication

+61 (0) 458-484-921

terry@navigatecommunication.com.au

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BroadSoft, Inc. via Globenewswire