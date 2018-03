BroadSoft : Une enquête de BroadSoft révèle que 74 % des entreprises prévoient de mettre en oeuvre des communications via le cloud au cours des deux prochaines années

Les entreprises estiment que l'UCaaS répond à leurs priorités de transformation numérique de base : amélioration de la productivité grâce à la collaboration, l'engagement client et l'efficacité informatique

GAITHERSBURG, Maryland, le 6 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Selon un sondage mené par BroadSoft, Inc., qui fait désormais partie de Cisco, et est un des leader mondiaux des logiciels de centre d'appel, de réunions et de messagerie cloud (SaaS ), 74 % des entreprises prévoient d'adopter l'UC cloud dans les 24 mois qui viennent.

Ces résultats proviennent de la BroadSoft Cloud Collaboration Survey, une étude menée auprès de plus de 1000 décideurs informatiques d'entreprises du monde entier (États-Unis, Royaume-Uni, Brésil, Allemagne, France, Australie et Nouvelle-Zélande) de divers secteurs.

« Les marchés de la collaboration via le cloud en matière d'appels, de réunions, de messagerie et de service client évoluent rapidement et nos partenaires sont bien placés pour répondre aux préoccupations et aux demandes en matière de sécurité et de fiabilité identifiées dans le sondage, ainsi que pour offrir des services de réseau regroupés et une véritable intégration des technologies mobiles », commente Michael Tessler, président-directeur général de BroadSoft. « La concurrence s'intensifie et il convient de planifier au mieux notre action pour offrir une gamme complète de produits et des stratégies numériques efficaces au marché au cours des 24 mois qui viennent, au fur et à mesure que les décisions d'achat seront prises ».

Les résultats montrent clairement que l'UC cloud est désormais une composante essentielle des stratégies de transformation numérique de nombreuses entreprises. Selon les personnes interrogées, les solutions de communication via le cloud permettent une agilité accrue avec des mises à niveau moins fréquentes (78 %), des opérations informatiques simplifiées (70 %) et une meilleure mobilité pour les communications professionnelles à distance (69 %).

L'évolution du cloud inspire une attente de technologie de pointe. Pour les décideurs informatiques, la compréhension du contexte et la capacité de voir en temps réel tous les documents pertinents et l'historique des communications sont des éléments de choix importants (75 %). Les analyses avancées pour la surveillance des performances et de la productivité (73 %) et l'intelligence artificielle (62 %) sont également des éléments de choix importants.

Pour se préparer à la transition, il est clair que les entreprises réévaluent fondamentalement leur façon d'acheter aujourd'hui. Les personnes interrogées ont trois exigences principales vis-à-vis de leur solution UC cloud : des offres intégrées et groupées (70 %), une expérience utilisateur solide (78 %) et la fiabilité. Les principales préoccupations des acheteurs sont la sécurité (80 %), le contrôle (78 %) et la qualité (70 %).

Un récent sondage de BroadSoft auprès des fournisseurs de services lors de la conférence BroadSoft Connections 2017 fournit des informations supplémentaires sur le marché des communications via le cloud et les possibilités d'affaires telles qu'elles sont perçues.

Pour consulter les résultats complets de l'enquête « BroadSoft Cloud Collaboration Survey », veuillez cliquer ici.

Méthodologie de l'enquête

BroadSoft a mené l'enquête auprès de 1 005 décideurs informatiques d'entreprises de sept pays, dont les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France au quatrième trimestre 2017. Les personnes interrogées représentent des entreprises de toutes tailles et un large éventail d'industries. BroadSoft est un leader mondial du marché des logiciels d'entreprise cloud pour l'UCaaS.

