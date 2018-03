BroadSoft : annonce sa nouvelle solution UC-One SaaS

CBTS est le premier client à déployer UC-One SaaS, une nouvelle option de déploiement cloud pour offrir aux entreprises un accès rapide aux avantages UC cloud

GAITHERSBURG, Maryland, le 12 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - BroadSoft, Inc., faisant désormais partie de Cisco, et leader mondial dans les logiciels en tant que service (SaaS) de centre d'appel, messagerie et réunions cloud, a permis de faciliter et d'accélérer plus que jamais aux fournisseurs de services BroadWorks® l'offre proposée aux entreprises d'accès aux fonctionnalités de communications unifiées (UC) cloud BroadSoft en lançant UC-One SaaS en Amérique du Nord et dans les régions EMEA. CBTS, filiale à 100 % de Cincinnati Bell, est le premier fournisseur de services à déployer la nouvelle offre UC-One SaaS à ses clients.

UC-One SaaS est une nouvelle option de livraison sur le cloud qui permet aux fournisseurs de services d'ajouter des capacités UC-One sur le cloud à leur plateforme de contrôle d'appel BroadWorks existante sans avoir besoin de nouveaux logiciels ou de la complexité du développement de l'image de marque (branding) des clients. L'intégration est simple et intuitive et ne prend que quelques minutes, ce qui permet aux fournisseurs de services de fournir rapidement un service UC cloud complet aux utilisateurs finaux.

UC-One est une application de collaboration intuitive pour les centres d'appel, la messagerie et les réunions, idéale pour les entreprises de toutes tailles ayant des employés mobiles et dispersés. Elle comprend toutes les fonctions essentielles de communications unifiées et de collaboration, notamment la voix et la vidéo HD, la messagerie instantanée, la présence, le partage de fichiers, le partage d'écran, les salles de réunion en ligne avec accès Invité et l'intégration aux applications professionnelles courantes pour offrir l'accès rapide au contenu au cours des conversations. UC-One améliore la collaboration, la productivité et la mobilité sur le lieu de travail, et est disponible sur ordinateur, mobile et tablette.

« Nous pensons que les modèles de déploiement hybride désormais disponibles avec UC-One deviendront une solution de plus en plus populaire à l'avenir, car les fournisseurs de services se concentrent sur l'évolutivité et la simplicité d'implémentation », commente Scott Hoffpauir, directeur de la technologie chez BroadSoft. « Nous sommes ravis que CBTS soit la première à utiliser notre nouvelle solution de communications unifiées sur le cloud ».

« L'ajout d'un composant cloud à notre solution de communications unifiées haut de gamme était un choix logique pour notre entreprise compte tenu du développement récent de la société », a déclaré Joe Putnick, Vice-président et responsable de l'architecture des solutions (« Chief Solution Architect ») chez CBTS. « La solution BroadSoft SaaS nous aidera à mettre en oeuvre de meilleures communications plus largement, avec moins d'investissement en matière de temps et coûts, et à répondre aux besoins de nos clients d'entreprise et du marché intermédiaire ».

UC-One SaaS est à la fois un accélérateur de technologie et de marketing. Il comprend également un microsite numérique facile à labelliser et utiliser avec des vidéos, tutoriels et documents annexes, où les utilisateurs finaux peuvent s'inscrire pour profiter d'un essai gratuit de 30 jours du service.

UC-One SaaS offre aux fournisseurs de services un certain nombre d'autres avantages, notamment l'auto-activation de l'utilisateur final sans intervention (Zero-Touch), le branding en temps réel, l'introduction agile et continue de nouvelles fonctionnalités et mises à jour logicielles ainsi que l'assistance de mise sur le marché Powered by BroadSoft pour les aider dans le parcours d'achat de leur clientèle, de la sensibilisation, l'intégration, l'éducation et l'adoption des utilisateurs à la vente et au soutien continu.

Pour en savoir plus sur UC-One SaaS, cliquer ici.

À propos de BroadSoft

BroadSoft, désormais faisant partie de Cisco, est un innovateur technologique dans les solutions PBX, communications unifiées, collaboration d'équipe et centre de contacts cloud pour les entreprises et les fournisseurs de services à travers 80 pays. Nous visons à permettre aux utilisateurs et aux équipes de partager leurs idées et de travailler en toute simplicité pour réaliser des performances exceptionnelles. Pour en savoir plus, consulter www.BroadSoft.com.

Twitter | LinkedIn | BroadSoft Blog

À propos de CBTS :

CBTS est une filiale à 100 % de Cincinnati Bell (NYSE : CBB) qui est au service des clients d'entreprise et du marché intermédiaire dans tous les secteurs aux États-Unis et au Canada. Des Communications unifiées aux Services Cloud et au-delà, CBTS allie une expertise technique approfondie à une gamme complète de solutions technologiques flexibles qui génèrent des résultats métier, améliorent l'efficacité opérationnelle, atténuent les risques et réduisent les coûts pour ses clients. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.cbts.com. Les informations du site internet de la Société ne sont pas incorporées par renvoi dans le présent communiqué de presse.

